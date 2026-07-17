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Кудашов о работе в «Динамо»: «Получилось создать целостность — это самое главное. Мы не выиграли Кубок Гагарина, но был полный стадион, зритель получал удовольствие»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов сказал, что при нем в «Динамо» была целостность.

Источник: Спортс‘’

Специалист возглавлял московский клуб с 2021 по 2025 год.

«Я считаю, что у нас именно в “Динамо” получилось создать целостность. Мы создали единое пространство команды и зрителей — это самое главное.

Да, мы не выиграли Кубок Гагарина, но победили в регулярном чемпионате, взяли бронзовые медали. Был полный стадион, билет трудно был купить, зритель получал удовольствие.

Поход на игру «Динамо» стал особенным событием для болельщиков", — сказал Кудашов.

Кудашов об отставке из «Динамо»: «Знал, что это произойдет. Там такие люди работали — другого и ожидать не стоило».