20-летний форвард Низамеев о «Тракторе»: «В этом сезоне будет больше молодой энергии. Я играл против команды Гордона в Америке и даже забивал. Может, он вспомнит меня»

В прошлом сезоне 20-летний нападающий дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 5 (2+3) очков в 14 играх в регулярном чемпионате.
— С какими эмоциями начали тренироваться игроки системы «Трактора»?
— Все счастливы вернуться — в новый сезон с новыми силами, отдохнувшие. В этом сезоне будет больше молодой энергии. Надеюсь, получится наладить контакт со всеми.
— Ваша задача на сезон — закрепиться в основе «Трактора»?
— Как тренер скажет, так и будем смотреть. Пока я просто готовлюсь показывать свой лучший хоккей. В какой команде я бы ни был, буду стараться играть на все сто процентов.
— Что вы знаете про нового главного тренера «Трактора» Скотта Гордона?
— Я играл против его команды в Америке и даже забивал. Может, он вспомнит меня.
— В прошлом сезоне у вас было большое внимание со стороны болельщиков. Они даже просили ставить вас в состав «Трактора»…
— Очень приятно, когда за тебя многие спрашивают и когда говорят, что ты что-то умеешь. Я стараюсь работать над собой, чтобы не ударить в грязь лицом.
— Чувствуете, что способны выйти на уровень КХЛ в новом сезоне?
— Каждый молодой игрок хочет доказать, что чего-то стоит в первой команде. Думаю, что я уже своей по физической подготовке подхожу под «Трактор». Посмотрим, что сезон покажет, — сказал Низамеев.