В России введут новый ГОСТ на хоккейный лед: «Он упрощает работу не хоккеистам, а самим ледовым аренам, которые готовят покрытия»

Кроме того, ГОСТ предусматривает проверку скользящих свойств льда. Для этого используют устройства, воспроизводящие движение хоккейной шайбы и конька. Перед испытанием шайбу необходимо охлаждать на льду не менее пяти минут, после чего ее запускают вдоль площадки и измеряют расстояние, которое она преодолела. Испытание проводят не менее трех раз. Средняя длина пробега шайбы до игрового периода должна составлять не менее 20 метров, а на площадках высокого уровня — не менее 30 метров.