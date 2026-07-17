В России введут новый ГОСТ на хоккейный лед: «Он упрощает работу не хоккеистам, а самим ледовым аренам, которые готовят покрытия»

"ГОСТ упрощает работу не хоккеистам, а самим ледовым аренам, которые готовят покрытия, в том числе для проведения детских и взрослых чемпионатов. Когда мы формируем требования безопасности спортивного объекта то, должны описать требования к нему.
Если есть стандарты — владельцу проще обеспечивать безопасность людей, которые там находятся", — сообщил Абраменков.
Новый ГОСТ заработает с 1 сентября текущего года. В нем содержатся требования к температуре, толщине и скользящим свойствам искусственного льда хоккейных площадок. Как сообщает РИА Новости, перед мероприятием средняя температура поверхности льда должна быть в пределах от минус 8 до минус 4,5 градуса, а для площадок высокого уровня, которые используются для проведения международных соревнований — в диапазоне от минус 7,5 до минус 6 градусов.
Температура воздуха в центре площадки на высоте полутора метров должна составлять от 8 до 15 градусов, влажность воздуха — не более 60%.
Также есть требования к толщине льда над разметкой — если лед приготовлен из воды без модифицирующих добавок, его средняя толщина над разметкой должна составлять от 15 до 35 миллиметров.
Кроме того, ГОСТ предусматривает проверку скользящих свойств льда. Для этого используют устройства, воспроизводящие движение хоккейной шайбы и конька. Перед испытанием шайбу необходимо охлаждать на льду не менее пяти минут, после чего ее запускают вдоль площадки и измеряют расстояние, которое она преодолела. Испытание проводят не менее трех раз. Средняя длина пробега шайбы до игрового периода должна составлять не менее 20 метров, а на площадках высокого уровня — не менее 30 метров.