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Давыдов о Брылине в «Динамо» Минск: «Он хорошо знает НХЛ, но в КХЛ законы немного другие и игроки, увы, другого класса. Без Шипачева будет непросто зацепиться за новые реалии»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов оценил вероятное назначение Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо».

Источник: Спортс‘’

— С интересом читаю новости о скором назначении на пост наставника наших белорусских одноклубников Сергея Брылина. Громкий, но рискованный ход!

— В чем громкость?

— Брылин — именитый российский хоккеист, проявил себя в ЦСКА, завоевал три Кубка Стэнли. По типажу — типичный «динамовский» форвард, работящий, подчиняющий себя команде.

— В чем риск?

— Я так понимаю, что Сергей все эти десятилетия жил и работал в Северной Америке — в «Нью-Джерси», но никогда не сталкивался с хоккеем КХЛ и с реалиями нашей жизни.

Понятно, что он многое знает о НХЛ, о североамериканских реалиях. Но тут законы немного другие, да и игроки, увы, другого класса. Плюс Минск после лучшего сезона не удержал Дмитрия Квартальнова и ведущих хоккеистов.

Вот тут опять вспомню про Вадима Шипачева. Если бы Минск его сохранил, то у Брылина был бы отличный помощник — и на льду, и в раздевалке. Но «Динамо» потеряло время — и подсуетилась Уфа.

В общем этому тренеру будет очень непросто зацепиться за новые реалии. Интересный эксперимент.

— Ваш прогноз на развитие ситуации в Минске.

— Думаю, для Брылина будет главным — в первые месяцы пройти адаптацию в КХЛ и в новом мире, продержаться, не утонуть. Затем будет легче.

А Минску пожелаю терпения. Там сделали интересный кадровый ход. А ведь могли пойти по проторенной дорожке и пригласить очередного сомнительного североамериканца — уровня Лава из «Шанхая». Который заработает денег, но не оставит в стране никакого хоккейного наследия. В отличие от того же Квартальнова, — сказал Давыдов.