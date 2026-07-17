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Уилсон о том, что Овечкин верен «Вашингтону»: «Были моменты, когда Ови мог сказать: “Все, я ухожу”. Но он всегда стремился довести дело до конца. Так и становятся легендами»

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон высказался о том, что капитан команды Александр Овечкин остался верен клубу.

Источник: Спортс‘’

Ранее 40-летний форвард продлил соглашение с «Кэпиталс» на один год. Он проведет 22-й сезон в составе своего единственного клуба в НХЛ, с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

«Были трудные моменты, когда начинался поиск виноватых. В такой ситуации Ови легко мог бы сказать: “Все, я ухожу”. Но он всегда стремился довести дело до конца.

Сегодня это редкость, когда игроки верят — в себя, в город, в клуб — и готовы пройти через трудные времена. Но когда ты добиваешься успеха на том же месте — это великолепное ощущение.

Так и становятся легендами. Если ты переходишь в другой клуб и побеждаешь с ним, то ты обладатель Кубка Стэнли, но, вероятно, не легенда", — сказал Уилсон.

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