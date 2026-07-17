Каменский об Овечкине: «Он всегда с удовольствием приезжает в Россию, отдает дань уважения родному “Динамо”. Было бы приятно, если бы в КХЛ вернулась такая звезда»

2 июля 40-летний хоккеист заключил новый договор с клубом НХЛ на год. Нападающий является воспитанником московского «Динамо».
— Еще как минимум сезон Овечкин проведет в «Вашингтоне», нет ли у вас желания увидеть после этого Александра в КХЛ?
— Это его желание должно быть. Я не могу сказать за Александра. Но он всегда с удовольствием приезжает в Россию и отдает дань уважения своему родному клубу «Динамо».
Все будет зависеть от самого Овечкина, его желания и семьи. Конечно, нам было бы приятно, если бы в КХЛ вернулась такая звезда и здесь закончила карьеру. Думаю, это было бы интересно для зрителей и молодых хоккеистов, ну и в целом это был бы плюс для хоккея, — сказал Каменский.