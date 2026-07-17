Каменский об Овечкине: «Он всегда с удовольствием приезжает в Россию, отдает дань уважения родному “Динамо”. Было бы приятно, если бы в КХЛ вернулась такая звезда»

Все будет зависеть от самого Овечкина, его желания и семьи. Конечно, нам было бы приятно, если бы в КХЛ вернулась такая звезда и здесь закончила карьеру. Думаю, это было бы интересно для зрителей и молодых хоккеистов, ну и в целом это был бы плюс для хоккея, — сказал Каменский.