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Каменский об Овечкине: «Он всегда с удовольствием приезжает в Россию, отдает дань уважения родному “Динамо”. Было бы приятно, если бы в КХЛ вернулась такая звезда»

Вице‑президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о возможном возвращении капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в лигу.

Источник: Спортс‘’

2 июля 40-летний хоккеист заключил новый договор с клубом НХЛ на год. Нападающий является воспитанником московского «Динамо».

— Еще как минимум сезон Овечкин проведет в «Вашингтоне», нет ли у вас желания увидеть после этого Александра в КХЛ?

— Это его желание должно быть. Я не могу сказать за Александра. Но он всегда с удовольствием приезжает в Россию и отдает дань уважения своему родному клубу «Динамо».

Все будет зависеть от самого Овечкина, его желания и семьи. Конечно, нам было бы приятно, если бы в КХЛ вернулась такая звезда и здесь закончила карьеру. Думаю, это было бы интересно для зрителей и молодых хоккеистов, ну и в целом это был бы плюс для хоккея, — сказал Каменский.

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