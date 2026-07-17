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Леонсис о давлении из-за поражений «Вашингтона» в плей-офф: «Не хотел быть владельцем, который не смог выиграть Кубок Стэнли с Овечкиным. Не хотел, чтобы он сказал: “Ты должен обменять меня&r

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис рассказал, что чувствовал давление, когда у клуба не получалось выиграть Кубок Стэнли.

Источник: Спортс‘’

Команда стала обладателем трофея в 2018 году. «Вашингтон» провел в лиге 42 сезона до выигрыша Кубка Стэнли.

В 2004 году «Кэпиталс» выбрали форварда Александра Овечкина в 1-м раунде драфта под общим 1-м номером.

"Я не хотел быть владельцем, который не смог выиграть Кубок Стэнли с Алексом Овечкиным.

Я не хотел, чтобы Алекс позже в своей карьере пришел ко мне и сказал: «Ты должен обменять меня», — сказал Леонсис.

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