Леонсис о давлении из-за поражений «Вашингтона» в плей-офф: «Не хотел быть владельцем, который не смог выиграть Кубок Стэнли с Овечкиным. Не хотел, чтобы он сказал: “Ты должен обменять меня&r

Команда стала обладателем трофея в 2018 году. «Вашингтон» провел в лиге 42 сезона до выигрыша Кубка Стэнли.
В 2004 году «Кэпиталс» выбрали форварда Александра Овечкина в 1-м раунде драфта под общим 1-м номером.
"Я не хотел быть владельцем, который не смог выиграть Кубок Стэнли с Алексом Овечкиным.
Я не хотел, чтобы Алекс позже в своей карьере пришел ко мне и сказал: «Ты должен обменять меня», — сказал Леонсис.
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