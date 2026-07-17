Басков о Брылине во главе «Динамо» Минск: «Те, кто видел его работу в НХЛ, прочили ему перспективы главного тренера. И Овечкин говорил об этом»

«Динамо» искало тренера, который бы легко находил общий язык с легионерами и уделял большое внимание работе с молодежью — Сергей Брылин имеет опыт работы с молодежными командами в Северной Америке, у него не будет ни языкового, ни культурного барьера с игроками. Многие из тех, кто видел его работу в НХЛ уже давно прочили ему перспективы главного тренера, об этом ранее уже говорил и Александр Овечкин.