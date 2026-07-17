Рыбин не верит, что Овечкин вернется в «Динамо»: «Максимум прощальный матч проведет, это было бы эпично. Сегодняшние игроки ему в дети годятся»

Где закончит карьеру? Как я и сказал: он может закончить карьеру прощальным матчем в «Динамо» — этот момент я допускаю, и это будет абсолютно правильно: он там начинал, воспитывался, там ему дали путевку в жизнь. Это было бы эпично!" — сказал Рыбин.