Рыбин не верит, что Овечкин вернется в «Динамо»: «Максимум прощальный матч проведет, это было бы эпично. Сегодняшние игроки ему в дети годятся»

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин поделился мнением о будущем форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, отметив, что он вряд ли полноценно будет выступать за московский клуб после ухода из НХЛ.
«Овечкин способен играть еще 2−3 года в НХЛ. Но, честно говоря, при всем уважении, не особо верю, что он будет полноценно играть за “Динамо” — максимум прощальный матч, но не более того.
Если он сыграет в НХЛ еще два года, то уже вернется в КХЛ старше. Ему будет очень тяжело физически играть против сегодняшних ребят, они ему в дети годятся.
Где закончит карьеру? Как я и сказал: он может закончить карьеру прощальным матчем в «Динамо» — этот момент я допускаю, и это будет абсолютно правильно: он там начинал, воспитывался, там ему дали путевку в жизнь. Это было бы эпично!" — сказал Рыбин.