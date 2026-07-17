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Красиков о мнении Мильштейна, что Сорокин «выиграет “Везину” неоднократно»: «Он машина, элитный вратарь. Помешать ему могут другие русские парни»

Бывший вратарь клубов FONBET КХЛ Алексей Красиков оценил слова агента Дэна Мильштейна о том, что вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин выиграет «Везина Трофи» неоднократно в будущем.

Источник: Спортс‘’

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский выиграл приз в 2026 году, Сорокин занял второе место.

— Согласны ли вы с агентом Дэном Мильштейном, что впереди у Сорокина еще будет много Везина Трофи?

— «Везина Трофи» — это трофей, который можно отдать не только голкиперу. Вратарь — это неотъемлемая часть системы и структуры игры команды. Как бы прекрасно вратарь ни играл, если он не интегрирован в систему обороны команды, он не будет выигрывать и ему будут забивать много голов.

Сорокин — машина, дай бог ему здоровья, и если у него будет такая же химия с тренерским штабом и с обороной, то он может взять трофей и не один. Он уже всем доказал, что элитный вратарь, но все должно сложиться, как пазл. Хотя ему могут в этом помешать другие наши русские прекрасные парни, — сказал Красиков.