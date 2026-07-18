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Экс-тренер Финляндии U20 Ахокас возглавил фарм «Колорадо» в АХЛ. В прошлом сезоне он сделал трофейный дубль с «Китченером» — титул в OHL и Мемориальный кубок

Юсси Ахокас возглавил «Колорадо Иглс» — фарм-клуб «Колорадо Эвеланш» в АХЛ.

45-летний финский специалист в последние три сезона руководил «Китченером» из юниорской лиги Онтарио. В минувшем сезоне клуб сделал трофейный дубль, выиграв чемпионство в лиге и Мемориальный кубок.

Ранее Ахокас много лет работал в системе сборных Финляндии. В качестве главного тренера он привел юниорскую сборную к победе на ЮЧМ-2016, а молодежную — на МЧМ-2019.

После ухода из молодежной сборной он в течение 4 сезонов руководил командами из главной финской лиги — ТПС и «Коо-Коо».

41-летний Летесту вошел в тренерский штаб «Вегаса». Экс-форвард клубов НХЛ возглавлял фарм «Колорадо» в прошлом сезоне.