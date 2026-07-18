Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

«Флорида» отстранила главного менеджера по экипировке Ричардса. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли был арестован в связи с обвинением в домашнем насилии

«Флорида» отстранила от работы менеджера по экипировке Тедди Ричардса.

Источник: Спортс‘’

43-летний сотрудник клуба был арестован по обвинению в домашнем насилии и несанкционированном использовании службы 911.

Оба обвинения классифицируются как правонарушения небольшой тяжести.

«Пантерс» выпустили заявление, в котором заявили, что он будет отстранен от всех командных мероприятий на время проведения расследования.

Отмечается, что в настоящее время Ричардс содержится в тюрьме округа Бровард в Форт-Лодердейле.

Ричардс стал главным менеджером «Флориды» по экипировке в сезоне-2016/17. После обеих побед «Пантерс» в Кубке Стэнли его имя было нанесено на трофей.

До этого он работал в «Питтсбурге» помощником менеджера по экипировке. После победы «Пингвинс» в Кубке Стэнли в 2016 году его имя было нанесено на трофей.