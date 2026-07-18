«Флорида» отстранила главного менеджера по экипировке Ричардса. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли был арестован в связи с обвинением в домашнем насилии

43-летний сотрудник клуба был арестован по обвинению в домашнем насилии и несанкционированном использовании службы 911.
Оба обвинения классифицируются как правонарушения небольшой тяжести.
«Пантерс» выпустили заявление, в котором заявили, что он будет отстранен от всех командных мероприятий на время проведения расследования.
Отмечается, что в настоящее время Ричардс содержится в тюрьме округа Бровард в Форт-Лодердейле.
Ричардс стал главным менеджером «Флориды» по экипировке в сезоне-2016/17. После обеих побед «Пантерс» в Кубке Стэнли его имя было нанесено на трофей.
До этого он работал в «Питтсбурге» помощником менеджера по экипировке. После победы «Пингвинс» в Кубке Стэнли в 2016 году его имя было нанесено на трофей.