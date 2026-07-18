Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Кожевников о Брылине: «В Минске отказались прикрываться сомнительным иностранцем типа парня из “Трактора”. Это заслуживает уважения. Куда смотрели в Челябинске — загадка»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников одобрил назначение Сергея Брылина в минское «Динамо».

— Александр Викторович, что отметили для себя на этой неделе?

— Мне интересно подписание минским «Динамо» трехлетнего контракта с Сергеем Брылиным.

— Почему?

— Во-первых, Минск отказался идти по натоптанной дорожке и прикрываться сомнительным иностранцем типа того парня, которого этим летом откопали в Челябинске [Скотта Гордона]. Это уже заслуживает уважения — и позволяет Беларуси рассчитывать не на однодневку, а на продуманную, перспективную работу.

Во-вторых, обращает на себя внимание сама фигура Брылина. Это российский хоккеист и специалист, который игроком взял свои Кубки и который потом много лет проработал в Северной Америке.

Так что видим в Минске доверие к российской тренерской школе. И открываем специалиста, который, надеюсь, взял все лучшее по обе стороны океана.

Кстати, на этом фоне еще более странно выглядит выбор «Трактора». Там имели возможность пригласить Брылина — но взяли очередного североамериканца без имени и трофеев, который при первых же неудачах сбежит по заветам Гру.

Куда здесь смотрело и смотрит руководство Челябинска и региона — для меня загадка, — сказал Кожевников.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли — новый тренер Минска. Как Брылин оказался в КХЛ?