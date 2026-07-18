Кожевников о Брылине: «В Минске отказались прикрываться сомнительным иностранцем типа парня из “Трактора”. Это заслуживает уважения. Куда смотрели в Челябинске — загадка»

— Александр Викторович, что отметили для себя на этой неделе?
— Мне интересно подписание минским «Динамо» трехлетнего контракта с Сергеем Брылиным.
— Почему?
— Во-первых, Минск отказался идти по натоптанной дорожке и прикрываться сомнительным иностранцем типа того парня, которого этим летом откопали в Челябинске [Скотта Гордона]. Это уже заслуживает уважения — и позволяет Беларуси рассчитывать не на однодневку, а на продуманную, перспективную работу.
Во-вторых, обращает на себя внимание сама фигура Брылина. Это российский хоккеист и специалист, который игроком взял свои Кубки и который потом много лет проработал в Северной Америке.
Так что видим в Минске доверие к российской тренерской школе. И открываем специалиста, который, надеюсь, взял все лучшее по обе стороны океана.
Кстати, на этом фоне еще более странно выглядит выбор «Трактора». Там имели возможность пригласить Брылина — но взяли очередного североамериканца без имени и трофеев, который при первых же неудачах сбежит по заветам Гру.
Куда здесь смотрело и смотрит руководство Челябинска и региона — для меня загадка, — сказал Кожевников.
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли — новый тренер Минска. Как Брылин оказался в КХЛ?