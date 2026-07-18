— Во-первых, Минск отказался идти по натоптанной дорожке и прикрываться сомнительным иностранцем типа того парня, которого этим летом откопали в Челябинске [Скотта Гордона]. Это уже заслуживает уважения — и позволяет Беларуси рассчитывать не на однодневку, а на продуманную, перспективную работу.