Будро о том, что отставка Айзермана с поста генменеджера «Детройта» состоялась в июле: «Это как-то связано с ситуацией вокруг Ларкина»

Специалист обратил внимание, что перемещение Айзермана на должность советника генерального директора клуба состоялось уже после драфта и открытия рынка свободных агентов.
"На мой взгляд, эта отставка как-то связана с ситуацией вокруг Дилана Ларкина. Они не смогли сплотиться и уладить ее.
Да, команда не добилась успехов при Айзермане. Но я думаю, что история Ларкина сыграла в его уходе большую роль", — сказал Будро.
29-летний капитан команды ранее запросил обмен в одну из четырех команд: «Флориду», «Вегас», «Миннесоту» или «Даллас». Он выступал за «Ред Уингс» 11 сезонов.
Его соглашение со средней годовой зарплатой 8,7 млн долларов рассчитано до конца сезона-2030/31. В нем есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.
При этом в первые три года действия контракта (2023/24 — 2025/26) реальная суммарная зарплата Ларкина составила 31 млн — 44,5% от общей суммы по 8-летнему соглашению.
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