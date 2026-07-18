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Бриэр о «Филадельфии» и проблемах с большинством: «Мы пытались что-то сделать, чтобы стать лучше в этом аспекте. Продолжим искать варианты, речь идет скорее об обмене»

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр высказался о проблемах команды при игре в большинстве.

За последние 5 сезонов эффективность реализации лишнего у «Флайерс» 4 раза оказывалась худшей в НХЛ, в том числе в прошлом сезоне (15,7%).

"Мы попробовали кое-что предпринять на этом направлении. К сожалению, не могу вдаваться в подробности, потому что речь идет об игроках других команд. Но мы пытались что-то сделать, чтобы улучшить игру в большинстве.

Будем продолжать искать варианты. Сейчас большинство свободных агентов уже на контрактах, так что речь идет скорее об обмене.

Если появится возможность, мы будем стремиться прибавить в этом аспекте игры", — сказал Бриэр.