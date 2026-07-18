Сейшейро призвал болельщиков «Оттавы» не приветствовать Брэди Ткачака: «Этот двуличный тип переоценен. Покажите гордость, не встречайте его так, как Марнера в Торонто»

Никакого видео, ничего не нужно. Не встречайте его так, как [на матче] «Лифс» встретили Марнера — это было смешно. Будьте лучше. Не делайте глупостей, но дайте ему понять, что вы рядом. И ни в коем случае не приносите плакаты с надписью «Я люблю тебя, Брэди». Не будьте восьмилетними детьми", — сказал Сейшейро.