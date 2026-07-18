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Сейшейро призвал болельщиков «Оттавы» не приветствовать Брэди Ткачака: «Этот двуличный тип переоценен. Покажите гордость, не встречайте его так, как Марнера в Торонто»

Комментатор и аналитик из Торонто Сид Сейшейро призвал болельщиков «Оттавы» не приветствовать Брэди Ткачака, когда он впервые приедет в город на матч против бывшей команды.

Ранее форвард был обменян во «Флориду», где присоединился к своему брату Мэттью. Он был капитаном «Сенаторс» с 2021 года.

Его первый матч на арене «Оттавы» в составе «Пантерс» состоится 21 октября.

«Этот двуличный тип переоценен. Фанаты “Сенаторс”, не повторяйте ошибку, которую в Торонто сделали с Марнером. Покажите, что у вас есть гордость.

Никакого видео, ничего не нужно. Не встречайте его так, как [на матче] «Лифс» встретили Марнера — это было смешно. Будьте лучше. Не делайте глупостей, но дайте ему понять, что вы рядом. И ни в коем случае не приносите плакаты с надписью «Я люблю тебя, Брэди». Не будьте восьмилетними детьми", — сказал Сейшейро.

Отметим, что болельщики «Торонто» устроили овацию бывшему форварду Митчу Марнеру во время его первого матча за «Вегас» на домашней арене «Лифс». При этом по ходу игры в его адрес раздавался и свист.

Аналитик Сейшейро считает, что «Оттаве» повезло с обменом Брэди Ткачака: «Если он выиграет Кубок Стэнли во “Флориде”, то благодаря кому-то другому — как и Олимпиаду».