Сейшейро призвал болельщиков «Оттавы» не приветствовать Брэди Ткачака: «Этот двуличный тип переоценен. Покажите гордость, не встречайте его так, как Марнера в Торонто»

Ранее форвард был обменян во «Флориду», где присоединился к своему брату Мэттью. Он был капитаном «Сенаторс» с 2021 года.
Его первый матч на арене «Оттавы» в составе «Пантерс» состоится 21 октября.
«Этот двуличный тип переоценен. Фанаты “Сенаторс”, не повторяйте ошибку, которую в Торонто сделали с Марнером. Покажите, что у вас есть гордость.
Никакого видео, ничего не нужно. Не встречайте его так, как [на матче] «Лифс» встретили Марнера — это было смешно. Будьте лучше. Не делайте глупостей, но дайте ему понять, что вы рядом. И ни в коем случае не приносите плакаты с надписью «Я люблю тебя, Брэди». Не будьте восьмилетними детьми", — сказал Сейшейро.
Отметим, что болельщики «Торонто» устроили овацию бывшему форварду Митчу Марнеру во время его первого матча за «Вегас» на домашней арене «Лифс». При этом по ходу игры в его адрес раздавался и свист.
Аналитик Сейшейро считает, что «Оттаве» повезло с обменом Брэди Ткачака: «Если он выиграет Кубок Стэнли во “Флориде”, то благодаря кому-то другому — как и Олимпиаду».