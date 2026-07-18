Брылин о работе в минском «Динамо»: «Новый шаг в карьере, он поможет выйти на новый уровень. Говорить о возможном возвращении в НХЛ или “Нью-Джерси” будет как-то неправильно»

«Я понял, что стоит что-то менять, когда меня перевели в “Нью-Джерси” на другую должность. Не то что бы я понял, что на меня не рассчитывают, просто я не хотел терять время, ждать каких-то изменений. И тот факт, что у меня остался один год контракта с клубом, давал мне, с одной стороны, время подумать, а с другой — у меня не было никаких гарантий, что будет по окончании следующего сезона.