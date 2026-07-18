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Брылин о работе в минском «Динамо»: «Новый шаг в карьере, он поможет выйти на новый уровень. Говорить о возможном возвращении в НХЛ или “Нью-Джерси” будет как-то неправильно»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин высказался о своем назначении на должность.

52-летний специалист подписал с клубом из Беларуси 3-летний контракт.

«Я понял, что стоит что-то менять, когда меня перевели в “Нью-Джерси” на другую должность. Не то что бы я понял, что на меня не рассчитывают, просто я не хотел терять время, ждать каких-то изменений. И тот факт, что у меня остался один год контракта с клубом, давал мне, с одной стороны, время подумать, а с другой — у меня не было никаких гарантий, что будет по окончании следующего сезона.

Когда поступило предложение из минского «Динамо», я уже начал серьезно обдумывать этот вариант. Были еще другие клубы, которые интересовались, но предложение «Динамо» заинтересовало меня больше всего.

Мне понравилось то, что в клубе были очень заинтересованы во мне и предложили то, что я хотел. Отличная организация, хороший город. Команда провела хороший регулярный сезон, было много плюсов. Сроки контракта устраивали и меня, и это было пожелание клуба. Это дает и мне уверенность, команда работает на перспективу, и одна из основных задач — развивать молодых белорусских ребят в команде, в том числе и готовить их в национальную сборную.

Я рассматриваю переход в «Динамо» как новый шаг в моей карьере, который поможет мне выйти на новый уровень. Я не знаю, что может произойти в будущем, и говорить о возможном возвращении в НХЛ или «Нью-Джерси» будет как-то неправильно.

Поэтому все мои мысли связаны сейчас только с «Динамо», новой организацией. Это новый вызов для меня, и я очень рад, взволнован", — сказал Брылин.

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