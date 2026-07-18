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Михаил Сергачев: «В “Юте” на меня смотрят как на лидера, стараюсь развивать эти качества. В “Тампе” такого не было, там я просто выходил и играл»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев сказал, что в «Мамонте» у него лидерская роль, в отличие от «Тампы».

Источник: Спортс‘’

В прошлом сезоне НХЛ 28-летний защитник набрал 59 (10+49) очков в 78 играх в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «+2» и среднем времени на льду 24:18.

— Хотелось бы о ваших личных показателях поговорить. Второй лучший результат в карьере по большинству статистических данных, в том числе по голам, передачам, очкам. Довольны тем, как провели сезон?

— Не могу сказать, что доволен. Всегда нужно идти к большему. Я считаю, что это минимум, который я должен набирать. Хочу показывать больше, чем то, что показал в прошлом сезоне. Здесь есть разные факторы, но это не так важно, как мой подход к делу. Я его улучшаю с каждым годом, стараюсь развиваться, играть и становиться лучше.

Стараюсь развивать и свои лидерские качества, потому что в «Юте» на меня смотрят как на лидера. В «Тампе» такого не было. Там я просто выходил и играл.

В «Юте» же у меня немного другие функции, в которых тоже нужно становиться лучше. Нужно работать над собой. Это то, чем я стараюсь сейчас заниматься, — сказал Сергачев.