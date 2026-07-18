Михаил Сергачев: «В “Юте” на меня смотрят как на лидера, стараюсь развивать эти качества. В “Тампе” такого не было, там я просто выходил и играл»

— Не могу сказать, что доволен. Всегда нужно идти к большему. Я считаю, что это минимум, который я должен набирать. Хочу показывать больше, чем то, что показал в прошлом сезоне. Здесь есть разные факторы, но это не так важно, как мой подход к делу. Я его улучшаю с каждым годом, стараюсь развиваться, играть и становиться лучше.