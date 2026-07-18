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Кожевников поддержал слова Владимира Соловьева о тратах клубов РПЛ на легионеров: «КХЛ их надо на видное место повесить. То же самое — прежде всего в клубах под прикрытием “Газпрома”

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поддержал высказывание Владимира Соловьева о тратах российских футбольных клубов на легионеров.

Телеведущий ранее заявил: «На эти деньги можно было обезопасить все НПЗ средствами защиты. Зачем это делается? Какая-то есть тайная задача?».

"На месте КХЛ я распечатал бы и повесил бы на самое видное место последнее выступление Владимира Соловьева — по поводу того, какие деньги улетают на ветер в нашем футболе, особенно на легионеров.

Так в КХЛ в некоторых клубах — точно такая же ситуация! Таких, как «Магнитка», которая делает ставку на своих воспитанников и точечно, по месту приобретает иностранцев, — единицы.

А таких, как «Авангард», которые занимаются скупкой всего, что блестит, — с десяток. И прежде всего те клубы, которые под прикрытием нашей газовой монополии [ «Газпрома»]", — сказал Кожевников.