Кожевников поддержал слова Владимира Соловьева о тратах клубов РПЛ на легионеров: «КХЛ их надо на видное место повесить. То же самое — прежде всего в клубах под прикрытием “Газпрома”

Телеведущий ранее заявил: «На эти деньги можно было обезопасить все НПЗ средствами защиты. Зачем это делается? Какая-то есть тайная задача?».
"На месте КХЛ я распечатал бы и повесил бы на самое видное место последнее выступление Владимира Соловьева — по поводу того, какие деньги улетают на ветер в нашем футболе, особенно на легионеров.
Так в КХЛ в некоторых клубах — точно такая же ситуация! Таких, как «Магнитка», которая делает ставку на своих воспитанников и точечно, по месту приобретает иностранцев, — единицы.
А таких, как «Авангард», которые занимаются скупкой всего, что блестит, — с десяток. И прежде всего те клубы, которые под прикрытием нашей газовой монополии [ «Газпрома»]", — сказал Кожевников.