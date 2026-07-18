Сергей Самсонов о Никишине: «Уход из “Каролины” пойдет ему на пользу, там он немного заблокирован. В другой команде дадут возможность разогнаться»

24-летний защитник, выигравший с командой Кубок Стэнли, летом стал ограниченно свободным агентом. Сообщалось, что «Харрикейнс» готовы обменять россиянина в другой клуб.
«Уход Никишина, думаю, пойдет ему на пользу. В “Каролине” он немного заблокирован, потому что есть такие игроки, как Джейккоб Слэвин, К’Андре Миллер. Может, поэтому тяжело выйти на другой уровень, не получая много времени.
В какой-то степени я понимаю, к чему Александр хочет двигаться. В команде, куда он придет, однозначно дадут возможность разогнаться.
У него не было такой возможности в «Каролине», — сказал Самсонов.