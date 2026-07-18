Фетисов об Овечкине в НХЛ: «Желаю ему эти 11 шайб забить и завладеть рекордом на ближайшие 100 лет. Никто близко не подберется к этим цифрам»

— Это от него зависит — здесь другого быть не может. Захочет играть, хотя это непросто, — значит, будет готовиться к этому. Я просто по себе знаю, что чем дольше играешь, тем более трепетно надо относиться к себе и к подготовке. Конечно, столько лет играть на самом высоком уровне, тоже нужно понимать и хотеть.