Фетисов об Овечкине в НХЛ: «Желаю ему эти 11 шайб забить и завладеть рекордом на ближайшие 100 лет. Никто близко не подберется к этим цифрам»

Ранее 40-летний форвард продлил соглашение с «Вашингтоном» на один год. Он проведет 22-й сезон в составе своего единственного клуба в НХЛ.
Овечкин — рекордсмен лиги по числу голов в регулярных чемпионатах (929). По шайбам с учетом плей-офф (1006) он идет на втором месте, уступая Уэйну Гретцки (1016).
— Александру Овечкину остается 11 шайб. Что дальше? Верите, что сыграет в НХЛ не один сезон, а побольше?
— Это от него зависит — здесь другого быть не может. Захочет играть, хотя это непросто, — значит, будет готовиться к этому. Я просто по себе знаю, что чем дольше играешь, тем более трепетно надо относиться к себе и к подготовке. Конечно, столько лет играть на самом высоком уровне, тоже нужно понимать и хотеть.
Понятно, что вовремя уйти — это тоже большое мастерство. Но он имеет на все право, принимать те решения, которые он примет. И мы должны это все поддержать, согласиться с этим решением. Конечно, я желаю ему эти одиннадцать шайб забить и завладеть рекордом на ближайшие 100 лет. Потому что ближайшие 100 лет никто близко не подберется к этим цифрам.
Но для этого надо потерпеть и хорошо подготовиться к сезону. И постараться в следующем сезоне побороться за Кубок Стэнли. Я думаю, что это тоже будет одной из мотиваций для Саши подготовиться к новому сезону.
— Яромир Ягр играл до 54 лет. Как думаете, сколько может играть Александр?
— Яромир — долгожитель. Это совершенно разные ребята, хотя оба мегаталантливые. Играть в Чехии — это одна история, играть в НХЛ — совершенно другая вещь. Мы можем все, что угодно, говорить, решение будет за Александром. И он это решение наверняка уже вынашивает, так что подождем, — сказал Фетисов.