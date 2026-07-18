Сергачев об Овечкине: «Русский медведь, в нем столько здоровья. Я пришел в хоккей в 2004-м, а Саша уже был первым номером драфта»

Конечно, я обрадовался. Сашу поздравил только потом, когда он уже официально подписался с «Вашингтоном». Я счастлив, что Саша еще на год остается в НХЛ, что можно будет посмотреть его игры и, если он после этого больше не заключит новый контракт, проводить его всей лигой, поблагодарить за то, что он сделал для хоккея.