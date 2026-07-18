Сергачев об Овечкине: «Русский медведь, в нем столько здоровья. Я пришел в хоккей в 2004-м, а Саша уже был первым номером драфта»

— Недавно вы сказали, что не хотели спойлеров от Александра Овечкина о его будущем. А как вы вообще узнали, что он подписал новый контракт?
— Я виделся с Сашей очень много раз до того, как он подписал контракт, и никогда не спрашивал его об этом. Но в итоге мне один из его друзей сказал, что он все-таки подпишет новый контракт. И я такой: «Блин, зачем ты рассказал?».
Конечно, я обрадовался. Сашу поздравил только потом, когда он уже официально подписался с «Вашингтоном». Я счастлив, что Саша еще на год остается в НХЛ, что можно будет посмотреть его игры и, если он после этого больше не заключит новый контракт, проводить его всей лигой, поблагодарить за то, что он сделал для хоккея.
— На самом деле даже страшно думать о том, что Александр совсем скоро может завершить карьеру. Кажется, сколько себя помню, он всегда играл.
— Да, я тоже. Мне 28, и, сколько себя помню в хоккее, Саша всегда был в НХЛ, всегда играл (смеется). Я пришел в хоккей в 2004 году, а Саша — уже первый номер драфта!
— Как человек, который знает Александра, как вы думаете, сколько он еще мог бы поиграть?
— Александр такой русский медведь! В нем столько здоровья! И я ему желаю еще больше здоровья и побольше голов. Он красавец. Сколько он еще мог бы сыграть, я не знаю. Мне кажется, сколько захочет, столько и сможет, — сказал Сергачев.
Фетисов об Овечкине в НХЛ: «Желаю ему эти 11 шайб забить и завладеть рекордом на ближайшие 100 лет. Никто близко не подберется к этим цифрам».