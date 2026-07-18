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«Вашингтон» встретится с «Питтсбургом» в последнем домашнем матче регулярки-2026/27. Контракты Овечкина, Малкина и Кросби рассчитаны до 30 июня 2027-го

НХЛ опубликовала календарь на предстоящий сезон, который стартует 29 сентября.

Источник: Спортс‘’

«Вашингтон» в заключительной домашней игре регулярного чемпионата (4 апреля) встретится с «Питтсбургом».

Этот матч может стать последним в противостоянии Александра Овечкина с Евгением Малкиным и Сидни Кросби. Контракты этих игроков рассчитаны до 30 июня 2027 года.

Финальный матч регулярки «Кэпиталс» проведут с «Филадельфией», а «Пингвинс» — с «Нью-Джерси» (10 апреля).

Сергачев об Овечкине: «Русский медведь, в нем столько здоровья. Я пришел в хоккей в 2004-м, а Саша уже был первым номером драфта».

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