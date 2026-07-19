Роман Ротенберг: «Важно правильно рассказывать истории спортсменов, чтобы пример влиял на молодежь. Герой — не тот, кто побеждает любой ценой, а тот, у кого есть характер»

Вместе с Ротенбергом в мероприятии участвовали олимпийский чемпион по фигурному Алексей Ягудин, актер Денис Никифоров, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.
"Вместе с Марией Киселевой, Алексеем Ягудиным, Мирославом Елецким, Наталией Бочаровой и Дмитрием Табарчуком обсудили, каким должен быть современный спортивный герой.
Спорт показывает человека в предельной концентрации: под давлением, в моменты побед и поражений, возвращений и преодоления себя. Поэтому настоящий герой — не тот, кто побеждает любой ценой, а тот, у кого есть характер, внутренний стержень и способность после неудачи снова идти вперед.
Но чтобы такой пример действительно влиял на молодежь, важно правильно рассказывать истории спортсменов. Здесь спорт должен работать вместе с медиа, кино, цифровым контентом и другими креативными индустриями.
Именно такой подход мы развиваем в системе «Красная Машина». Наша задача — не только готовить хоккеистов, но и воспитывать сильных, образованных и ответственных людей, способных быть примером для сверстников. Через спорт мы формируем характер, ценности и новое поколение героев. Именно так закладывается ДНК победителей", — написал Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81.