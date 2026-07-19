Роман Ротенберг: «Важно правильно рассказывать истории спортсменов, чтобы пример влиял на молодежь. Герой — не тот, кто побеждает любой ценой, а тот, у кого есть характер»

Спорт показывает человека в предельной концентрации: под давлением, в моменты побед и поражений, возвращений и преодоления себя. Поэтому настоящий герой — не тот, кто побеждает любой ценой, а тот, у кого есть характер, внутренний стержень и способность после неудачи снова идти вперед.