Вайсфельд о Кубке Первых: «Поможет привлечь болельщиков, которые не так пристально следят за хоккеем»

Участие в нем примут «Спартак», «Динамо», «Торпедо», СКА, ЦСКА и «Автомобилист». Хоккеисты будут играть в специальных ретро-джерси с шевронами турнира.
— Мне кажется, что такие мероприятия в любом случае способствуют популяризации игры среди болельщиков, привлекают общественное внимание. Ничего плохого я в этом точно не вижу. Только хорошее.
— Будет ли игра в рамках Кубка Первых отличаться от обычного матча регулярного чемпионата?
— Я думаю, что будет отличие в контексте повышенного медийного внимания. На игроков, тренеров и команды это вряд ли сильно повлияет. А вот в медийном пространстве будет дополнительный повод обратить внимание на хоккей. Может быть, это поможет дополнительно привлечь болельщиков, которые не так пристально следят за этим видом спорта", — сказал Вайсфельд.