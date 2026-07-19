Вайсфельд о Кубке Первых: «Поможет привлечь болельщиков, которые не так пристально следят за хоккеем»

— Я думаю, что будет отличие в контексте повышенного медийного внимания. На игроков, тренеров и команды это вряд ли сильно повлияет. А вот в медийном пространстве будет дополнительный повод обратить внимание на хоккей. Может быть, это поможет дополнительно привлечь болельщиков, которые не так пристально следят за этим видом спорта", — сказал Вайсфельд.