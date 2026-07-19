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Вайсфельд о Кубке Первых: «Поможет привлечь болельщиков, которые не так пристально следят за хоккеем»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал появление внутрисезонного турнира в календаре КХЛ — Кубка Первых, который будет посвящен 80-летию российского хоккея.

Источник: Спортс‘’

Участие в нем примут «Спартак», «Динамо», «Торпедо», СКА, ЦСКА и «Автомобилист». Хоккеисты будут играть в специальных ретро-джерси с шевронами турнира.

— Мне кажется, что такие мероприятия в любом случае способствуют популяризации игры среди болельщиков, привлекают общественное внимание. Ничего плохого я в этом точно не вижу. Только хорошее.

— Будет ли игра в рамках Кубка Первых отличаться от обычного матча регулярного чемпионата?

— Я думаю, что будет отличие в контексте повышенного медийного внимания. На игроков, тренеров и команды это вряд ли сильно повлияет. А вот в медийном пространстве будет дополнительный повод обратить внимание на хоккей. Может быть, это поможет дополнительно привлечь болельщиков, которые не так пристально следят за этим видом спорта", — сказал Вайсфельд.