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Бедард получит 49 из 75 млн долларов по новому контракту с «Чикаго» в виде подписных бонусов. В 5-м сезоне есть пункт о запрете на перемещения

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард получит большую часть денег по новому контракту в виде подписных бонусов.

Ранее клуб и 21-летний нападающий согласовали договор на 5 лет и 75 миллионов долларов (кэпхит — 15 млн).

По данным PuckPedia, 49 из этих 75 миллионов (65,3%) будут выплачены игроку в виде подписных бонусов (авансов) — по 9,8 млн перед началом каждого сезона. Эти суммы защищены от возможного выкупа контракта.

Отметим, что по новым правилам, заложенным в коллективное соглашение НХЛ и Ассоциацией игроков, подписные бонусы будут составлять не более 60% от общей суммы контракта. Нововведение вступит в силу с сентября текущего года.

При этом базовая зарплата игрока будет снижаться каждый год — от 7,2 млн в первом сезоне до 3,2 млн в пятом.

Кроме того, в пятом сезоне (2030/31) у Бедарда будет полный запрет на перемещения (обмен, выставление на драфт отказов или возможный драфт расширения). Максимальный запрет прописан в первый же возможный для игрока год.