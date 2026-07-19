Бедард получит 49 из 75 млн долларов по новому контракту с «Чикаго» в виде подписных бонусов. В 5-м сезоне есть пункт о запрете на перемещения

Ранее клуб и 21-летний нападающий согласовали договор на 5 лет и 75 миллионов долларов (кэпхит — 15 млн).
По данным PuckPedia, 49 из этих 75 миллионов (65,3%) будут выплачены игроку в виде подписных бонусов (авансов) — по 9,8 млн перед началом каждого сезона. Эти суммы защищены от возможного выкупа контракта.
Отметим, что по новым правилам, заложенным в коллективное соглашение НХЛ и Ассоциацией игроков, подписные бонусы будут составлять не более 60% от общей суммы контракта. Нововведение вступит в силу с сентября текущего года.
При этом базовая зарплата игрока будет снижаться каждый год — от 7,2 млн в первом сезоне до 3,2 млн в пятом.
Кроме того, в пятом сезоне (2030/31) у Бедарда будет полный запрет на перемещения (обмен, выставление на драфт отказов или возможный драфт расширения). Максимальный запрет прописан в первый же возможный для игрока год.