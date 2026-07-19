Генменеджер «Чикаго» о новом контракте Бедарда на 5 лет и 75 млн долларов: «Коннор превосходил наши ожидания с момента драфта. Он быстро зарекомендовал себя как элитный игрок НХЛ»

Ранее клуб и 21-летний нападающий согласовали договор на 5 лет и 75 миллионов долларов (кэпхит — 15 млн).
«Блэкхокс» выбрали хоккеиста под общим 1-м номером на драфте НХЛ-2023. За 3 сезона он провел в лиге 219 матчей в регулярках и набрал 203 (75+128) очка при полезности «минус 98».
"Коннор постоянно превосходил наши ожидания с момента драфта. Он быстро зарекомендовал себя как элитный игрок НХЛ.
Он использует все свои навыки, чтобы постоянно создавать угрозу воротам соперника и улучшать игру своих партнеров.
Трудовая этика Коннора и его стремление постоянно совершенствоваться задали высокую планку для нашего молодого ядра. Мы рады тому, что он окажет масштабное влияние на следующую главу в истории «Блэкхокс», — сказал Дэвидсон.