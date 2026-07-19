Барабанов о результативности в «Автомобилисте»: «На первое место буду ставить командные цели, а не личные. Мне интересно играть в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина»

— Какие слова ты бы хотел адресовать болельщикам нашего клуба?
— Хотел бы сказать, чтобы переживали и болели за нас в этом сезоне, а мы постараемся радовать своей игрой и добиваться максимального результата!
— Прошлый сезон ты провел очень результативно. Чего ждешь в плане личной результативности от нового чемпионата?
— Все равно хотелось бы на первое место ставить командные цели. Понятно, что это зависит и от моей игры, и от игры каждого хоккеиста в команде.
Так что на первое место буду ставить командные цели, а не личные. Мне интересно играть в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина, — сказал Барабанов.
Барабанов — самый дорогой игрок КХЛ. Единственный, кому будут платить 100 млн.
«Автомобилист» — это «Аль-Наср» из КХЛ. Тратит много денег, а результата нет.