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Сергачев о разнице между США и Россией: «Она огромная. Просто каждая страна живет по своим законам. Не стал бы выделять что-то одно — закрытые и открытые люди везде есть»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев высказался о разнице между Россией и США.

— Вы живете в Америке уже больше 10 лет. В чем, на ваш взгляд, заключается главная разница между Россией и США? И есть ли какая-то разница в людях, в менталитете?

— Конечно, это не секрет, что разница огромная. Но разница всегда есть, и везде она своя. То же самое было бы, если бы я уехал жить в Европу или в Азию. Выделить что-то, наверное, не получится.

Понятно, что кто-то говорит, что люди в Америке более открытые, а в России, наоборот, более закрытые. Я бы так не сказал. Просто люди совершенно другие. И в России есть такие же открытые, и в Америке есть такие же закрытые.

Просто каждая страна живет по своим законам. Так что я бы не стал выделять что-то одно. Просто понятно, что в Америке все по-другому, — сказал Сергачев.