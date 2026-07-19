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Форвард «Торонто» Найз был интересен «Рейнджерс», сообщил Меркольяно: «Цена была такой, что Друри не мог позволить себе сделку»

Журналист The Athletic Винс Меркольяно рассказал об интересе «Рейнджерс» к форварду «Торонто» Мэттью Найзу.

Источник: Спортс‘’

«В начале межсезонья у “Рейнджерс” был интерес к Найзу. Но цена была такой, что [генменеджер клуба из Нью-Йорка] Крис Друри не мог позволить себе сделку.

Похоже, что сейчас разговоры в лиге насчет этого игрока поутихли", — сообщил Меркольяно.

Контракт Найза и «Торонто» с зарплатой 7,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2030/31. В нем нет ограничений на обмен вплоть до последнего года.

В минувшем сезоне 23-летний американец набрал 66 (23+43) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 30».

Сообщалось, что «Лифс» готовы сохранить Найза, если не получат действительно сильного предложения.