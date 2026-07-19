Юрзинов о семинарах для тренеров: «Рад, что Кудашов поднял эту тему. Обсуждение купи-продай и вербовки средних легионеров не имеет отношения к развитию КХЛ»

Очень рад, что Алексей поднял эту тему. Смотрю, как наша пресса обсуждает купи-продай в исполнении клубов КХЛ и вербовку очередного отряда легионеров среднего уровня. Это, конечно, увлекательно — но никакого отношения к развитию КХЛ и всего нашего хоккея не имеет.