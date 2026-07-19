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Юрзинов о семинарах для тренеров: «Рад, что Кудашов поднял эту тему. Обсуждение купи-продай и вербовки средних легионеров не имеет отношения к развитию КХЛ»

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов высказался о необходимости проведения тренерских семинаров в КХЛ.

Источник: Спортс‘’

— Владимир Владимирович, что для себя отметили в июле в российском хоккее?

— С интересом прочитал недавнее интервью главного тренера «Автомобилиста» Алексея Кудашова, в котором он посетовал на отсутствие тренерских курсов и семинаров.

Очень рад, что Алексей поднял эту тему. Смотрю, как наша пресса обсуждает купи-продай в исполнении клубов КХЛ и вербовку очередного отряда легионеров среднего уровня. Это, конечно, увлекательно — но никакого отношения к развитию КХЛ и всего нашего хоккея не имеет.

А вот проблемы тренерской школы России — это решающая для нашего хоккея тема. Но, кажется, она мало кого волнует, что характеризует и наших менеджеров, и нашу прессу, — сказал Юрзинов.

Кудашов вернул бы семинары для тренеров: «Хочу, чтобы меня услышали в ФХР или КХЛ. Это должно быть не формально, а так, как Юрзинов делал — пообщаться, поспорить».