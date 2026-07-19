Бедард рассматривал вариант контракта с «Чикаго» на срок менее 5 лет, сообщил агент: «Это дало бы Коннору контроль над ситуацией, но он понял, что клубу нужна стабильность»

Ранее клуб и 21-летний нападающий согласовали договор на 5 лет и 75 миллионов долларов (кэпхит — 15 млн).
Срок действия соглашения истечет в 2031 году, когда Бедарду будет 26 лет. При этом канадец мог стать неограниченно свободным агентом уже в 25 лет, так как провел бы 7 сезонов в НХЛ к тому моменту.
«Более короткий контракт позволил бы Коннору полностью контролировать ситуацию. Но он понял, что “Чикаго” нуждается в стабильности.
[Генеральный менеджер] Кайл Дэвидсон чувствовал, что ему нужно дать понять всем — и внутри команды, и за ее пределами — что Коннор останется здесь надолго.
В результате мы пришли к выводу, что 5-летний срок — это подходящий вариант", — сказал Мин.