Брылин о задаче в минском «Динамо»: «Создать фундамент, который бы дал возможность команде бороться за самые высокие места. Так было в ЦСКА и “Локомотиве” после Никитина»

В прошлом сезоне белорусский клуб под руководством Дмитрия Квартальнова занял второе место в Западной конференции в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ и дошел до второго раунда Кубка Гагарина.
Бывший тренер «Нью-Джерси» Брылин подписал контракт с минчанами на 3 года.
— Какие вы лично ставите перед собой задачи на время этого контракта с минским «Динамо»?
— Как я вижу, моя роль будет заключаться в том, чтобы создать такой фундамент, который бы дал возможность команде в любом сезоне, в каждой игре бороться за самые высокие места и давать результат. Мне кажется, это самое главное для тренера.
Даже если взять «Локомотив», то там поменялся тренер, но костяк команды и та философия, которую привил Игорь Никитин, дали возможность и Бобу Хартли победить. То же самое произошло в ЦСКА, когда Никитин ушел.
Самый лучший комплимент, который можно дать тренеру, — это то, что, когда он уходит, команда находится в лучшем состоянии, чем когда он ее принимал, — считает Брылин.