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Папаиоанну возглавил фарм «Ванкувера» в АХЛ. Тренер провел прошлый сезон в ECHL, а до этого в 16 сезонах руководил «Бруксом» из юниорской лиги Альберты

Райан Папаиоанну стал новым главным тренером «Эбботсфорда» — фарм-клуба «Ванкувера» в АХЛ.

Его предшественник Мэнни Мэлотра, приводивший команду к победе в Кубке Колдера в 2025 году, ранее возглавил «Кэнакс».

41-летний канадец провел прошлый сезон в ECHL — третьей по рангу профессиональной лиге Северной Америки. Он возглавлял «Уилинг», входивший в систему «Питтсбурга». Команда выиграла Северный дивизион и дошла до финала Восточной конференции в плей-офф.

С 2009 по 2025 год Райан был главным тренером команды «Брукс Бандитс», выступавшей в юниорских лигах Альберты и Британской Колумбии (с 2024 года).

Под руководством Папаиоанну «бандиты» выиграли три титула в AJHL и один в BCHL.

Экс-тренер Финляндии U20 Ахокас возглавил фарм «Колорадо» в АХЛ. В прошлом сезоне он сделал трофейный дубль с «Китченером» — титул в OHL и Мемориальный кубок.