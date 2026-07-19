Овечкин не уедет играть в Россию сразу после побития рекорда Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Сам себе не разрешу. Но последняя игра у меня будет за “Динамо”

Ранее 40-летний форвард продлил соглашение с «Кэпиталс» на один год. Он проведет 22-й сезон в составе своего единственного клуба в НХЛ.
Овечкин — рекордсмен лиги по числу голов в регулярных чемпионатах (929). По шайбам с учетом плей-офф (1006) он идет на втором месте, уступая Уэйну Гретцки (1016).
— Есть такой миф, что как только вы побьете рекорд, то вы поедете в Россию играть? Это возможно?
— Каким образом?
— Ну, не доиграете сезон в НХЛ. Такого не может быть?
— Во-первых, надо сначала побить, а потом уже смотреть. Но у меня контракт на год. Как я могу все бросить.
— Мне кажется, что вам все что угодно разрешат.
— Я сам себе это не разрешу.
— Но пока не поиграете за «Динамо», карьеру не завершите?
— Последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо», — сказал Овечкин в выпуске FONtour.