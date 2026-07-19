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Овечкин не уедет играть в Россию сразу после побития рекорда Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Сам себе не разрешу. Но последняя игра у меня будет за “Динамо”

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вновь заявил, что намерен завершить карьеру хоккеиста в московском «Динамо».

Ранее 40-летний форвард продлил соглашение с «Кэпиталс» на один год. Он проведет 22-й сезон в составе своего единственного клуба в НХЛ.

Овечкин — рекордсмен лиги по числу голов в регулярных чемпионатах (929). По шайбам с учетом плей-офф (1006) он идет на втором месте, уступая Уэйну Гретцки (1016).

— Есть такой миф, что как только вы побьете рекорд, то вы поедете в Россию играть? Это возможно?

— Каким образом?

— Ну, не доиграете сезон в НХЛ. Такого не может быть?

— Во-первых, надо сначала побить, а потом уже смотреть. Но у меня контракт на год. Как я могу все бросить.

— Мне кажется, что вам все что угодно разрешат.

— Я сам себе это не разрешу.

— Но пока не поиграете за «Динамо», карьеру не завершите?

— Последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо», — сказал Овечкин в выпуске FONtour.

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