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Овечкин принял участие в фестивале болельщиков в Нью-Йорке перед финалом ЧМ-2026. Он бросал по воротам с картонным вратарем и позировал с уменьшенной копией Кубка Стэнли

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в Fanatics Fest NYC.

Источник: Спортс‘’

Мероприятие проходит в выставочном комплексе Javits Center в Нью-Йорке с 16 по 19 июля и приурочено к финалу ЧМ-2026 по футболу.

40-летний хоккеист посетил площадку фестиваля, посвященную НХЛ.

Он нанес несколько бросков по хоккейным воротам с картонным голкипером, попозировал с уменьшенной копией Кубка Стэнли и раздал автографы.

Финал ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Испании начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.

Овечкин посетит финал ЧМ по футболу в США 19 июля.

Овечкин пришел на фан-встречу любителей пива в Москве — они ждали его 7 недель: «Выпили пива с легендой! До сих пор не можем поверить, что это произошло».

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