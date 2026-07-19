Овечкин принял участие в фестивале болельщиков в Нью-Йорке перед финалом ЧМ-2026. Он бросал по воротам с картонным вратарем и позировал с уменьшенной копией Кубка Стэнли

Мероприятие проходит в выставочном комплексе Javits Center в Нью-Йорке с 16 по 19 июля и приурочено к финалу ЧМ-2026 по футболу.
40-летний хоккеист посетил площадку фестиваля, посвященную НХЛ.
Он нанес несколько бросков по хоккейным воротам с картонным голкипером, попозировал с уменьшенной копией Кубка Стэнли и раздал автографы.
Финал ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Испании начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.
Овечкин посетит финал ЧМ по футболу в США 19 июля.
Овечкин пришел на фан-встречу любителей пива в Москве — они ждали его 7 недель: «Выпили пива с легендой! До сих пор не можем поверить, что это произошло».
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше