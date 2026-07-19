Овечкин о новом контракте с «Вашингтоном»: «Я переживал, вдруг не дадут. Что места под потолком не хватит»

40-летний форвард продлил соглашение на год. Он может заработать до 9 млн долларов за сезон: 4,25 млн — гарантированная часть, 4,75 млн — бонус за 10 игр в регулярке.
Александр Овечкин: Я переживал. Вдруг не дадут [контракт].
Андрей Аршавин: Из-за суммы?
Овечкин: Нет, я переживал, что не хватит места под потолком, чтобы меня подписать.
Аршавин: Ты же был свободным агентом. Кто-то должен позвонить первым, как это случилось?
Овечкин: Мы после сезона поговорили с генеральным менеджером и решили отложить решение до [открытия рынка] свободных агентов. Они подписали Така и Кайру.
Аршавин: О чем вы договорились, когда ты возвращался в Россию?
Овечкин: Что следующий разговор будет после 1 июля.
Аршавин: Наступает 1 июля, кто кому позвонил?
Овечкин: Мы переписывались с генменеджером, он сказал: «Давай завтра сделаем видеозвонок». Мы поговорили 10 минут.
Аршавин: Они просто сказали, что мы хотим тебя на год и назвали сумму?
Овечкин: Да.
Генменеджер «Вашингтона» про 75 тысяч долларов под потолком: «Наш лимит по кредитке исчерпан. Если мы что-то и будем делать, то обменяем кого-то, чтобы освободить место».
Овечкин не уедет играть в Россию сразу после побития рекорда Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Сам себе не разрешу. Но последняя игра у меня будет за “Динамо”.