Овечкин назвал любимый фастфуд: «McDonald’s, Subway и хот-доги»

40-летний форвард всегда берет с собой в самолет на выездные матчи пачку Flamin" Hot Cheetos и сэндвич из Subway.
Андрей Аршавин: Ты всегда разный заказываешь?
Александр Овечкин: Нет, всегда одинаковый — Spicy Italian. И добавляю топпинги, салаты.
— Какой топ-3 любимых фастфудов?
Овечкин: McDonald’s, Subway и хот-доги.
— Говорят, что после каждого матча вам специальный человек приносит еду из Subway. Это правда?
Овечкин: Это неправда, я сам хожу.
Никита Филатов: Ты все еще берешь с собой на выезд эти сэндвичи?
Овечкин: Конечно, это традиция. Я беру с собой, кладу, все ребята сидят и угадывают мои ингредиенты. Иногда я добавляю что-то новое. Несколько раз я не покупал с собой, и все расстраивались.
Каждый раз, когда новый игрок приходит в команду, он должен угадать Subway.
Овечкин назвал топ-5 брендов пива: «Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, “Балтика” и Guinness».
Овечкин о ЧМ: «Месси — лучший для меня, но я переживал за Роналду. Он всегда открывался, но ему не давали передачи. Может, Криштиану неправильно использовали».