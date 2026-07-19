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Овечкин назвал любимый фастфуд: «McDonald’s, Subway и хот-доги»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в шоу FONtour перечислил свои любимые рестораны быстрого питания.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард всегда берет с собой в самолет на выездные матчи пачку Flamin" Hot Cheetos и сэндвич из Subway.

Андрей Аршавин: Ты всегда разный заказываешь?

Александр Овечкин: Нет, всегда одинаковый — Spicy Italian. И добавляю топпинги, салаты.

— Какой топ-3 любимых фастфудов?

Овечкин: McDonald’s, Subway и хот-доги.

— Говорят, что после каждого матча вам специальный человек приносит еду из Subway. Это правда?

Овечкин: Это неправда, я сам хожу.

Никита Филатов: Ты все еще берешь с собой на выезд эти сэндвичи?

Овечкин: Конечно, это традиция. Я беру с собой, кладу, все ребята сидят и угадывают мои ингредиенты. Иногда я добавляю что-то новое. Несколько раз я не покупал с собой, и все расстраивались.

Каждый раз, когда новый игрок приходит в команду, он должен угадать Subway.

Овечкин назвал топ-5 брендов пива: «Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, “Балтика” и Guinness».

Овечкин о ЧМ: «Месси — лучший для меня, но я переживал за Роналду. Он всегда открывался, но ему не давали передачи. Может, Криштиану неправильно использовали».

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