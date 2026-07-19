Овечкин о том, с чем ассоциируется Нью-Йорк: «С хоккеем. А с чем еще? На Рождество смотрим с детьми “Один дома 2”, это семейная традиция»

— С чем у вас в первую очередь ассоциируется Нью-Йорк?
— Ну, с чем? С хоккеем. А с чем еще?
— Фильмы? «Один дома»?
— «Один дома», да, конечно. На Рождество это традиция у нас семейная. Мы смотрим постоянно с детьми «Один дома 2» и «Один дома».
— Главное место ваше самое любимое в Нью-Йорке?
— «Мэдисон-сквер-гарден».
— А если ресторан?
— Вообще за рестораны у нас отвечает Алексей Протас. Он говорит: пойдем в суши или пойдем в итальянский… Посылает в группу. И мы говорим: «Да, да», — сказал Овечкин.
Овечкин принял участие в фестивале болельщиков в Нью-Йорке перед финалом ЧМ-2026. Он бросал по воротам с картонным вратарем и позировал с уменьшенной копией Кубка Стэнли.