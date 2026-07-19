Овечкин с женой приехали на финал ЧМ-2026: «Ждем начало суперфинала! Ура!»

Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет на «Метлайф Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Всем привет! Финал чемпионата мира. Ура!» — сказал Овечкин в ролике.
«Прибыли с женой на стадион, ждем начало суперфинала!» — говорится в подписи к видео.
Овечкин о ЧМ: «Месси — лучший для меня, но я переживал за Роналду. Он всегда открывался, но ему не давали передачи. Может, Криштиану неправильно использовали».
Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».
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