Голдобин о ЧМ-2026: «Судьи помогают Месси, поэтому я за Испанию. Болел за Роналду. Многие говорят, что его специально сливали, я в это верю»

Финальный матч между сборными Испании и Аргентины начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.
— Испания или Аргентина. Вообще, за кого болел?
— Я болел за Роналду, само собой. К сожалению, не помогли ему партнеры (усмехнулся). Многие говорят, что его специально сливали, я в это верю.
А так, болельщики и судьи помогают Месси, поэтому я за Испанию, — сказал Голдобин.
Напомним, Португалия вылетела в ⅛ финала, уступив Испании (0:1). 41-летний Роналду провел на турнире 5 матчей и забил 3 гола.
Овечкин о ЧМ: «Месси — лучший для меня, но я переживал за Роналду. Он всегда открывался, но ему не давали передачи. Может, Криштиану неправильно использовали».
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