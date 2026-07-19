Савельев о Месси в хоккее: «Лионель оказывал высокое влияние на игру, где бы он ни выступал. Сравню его с Макдэвидом. Сумасшедший талант вместе с высокой работоспособностью и фанатизмом»

Наверное, я сравню его с Коннором Макдэвидом. Все прекрасно понимают, что он был одним из первых игроков абсолютно нового поколения — невероятная скорость, владение шайбой, дриблинг. Сумасшедший талант вместе с очень высокой работоспособностью и фанатизмом к своему делу", — сказал Савельев.