Савельев о Месси в хоккее: «Лионель оказывал высокое влияние на игру, где бы он ни выступал. Сравню его с Макдэвидом. Сумасшедший талант вместе с высокой работоспособностью и фанатизмом»

"Сейчас много техничных и классных хоккеистов. Месси оказывал высокое влияние на игру клубов, где бы он ни выступал, и особенно в сборной.
Наверное, я сравню его с Коннором Макдэвидом. Все прекрасно понимают, что он был одним из первых игроков абсолютно нового поколения — невероятная скорость, владение шайбой, дриблинг. Сумасшедший талант вместе с очень высокой работоспособностью и фанатизмом к своему делу", — сказал Савельев.
Сергей Савельев: «Аргентину сравнил бы со СКА 2015 года, где были ветераны и опытные хоккеисты. Испанию — с “Ак Барсом”, у них большой выбор классных игроков».