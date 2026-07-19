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Савельев о Месси в хоккее: «Лионель оказывал высокое влияние на игру, где бы он ни выступал. Сравню его с Макдэвидом. Сумасшедший талант вместе с высокой работоспособностью и фанатизмом»

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев поделился мнением о том, кто является Лионелем Месси в хоккее.

Источник: Спортс‘’

"Сейчас много техничных и классных хоккеистов. Месси оказывал высокое влияние на игру клубов, где бы он ни выступал, и особенно в сборной.

Наверное, я сравню его с Коннором Макдэвидом. Все прекрасно понимают, что он был одним из первых игроков абсолютно нового поколения — невероятная скорость, владение шайбой, дриблинг. Сумасшедший талант вместе с очень высокой работоспособностью и фанатизмом к своему делу", — сказал Савельев.

Сергей Савельев: «Аргентину сравнил бы со СКА 2015 года, где были ветераны и опытные хоккеисты. Испанию — с “Ак Барсом”, у них большой выбор классных игроков».