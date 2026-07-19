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Слепышев об игре в НХЛ: «Не жалею. Побывал в отличном городе, встретил много людей, поиграл с Макдэвидом и Драйзайтлем. Для меня это отличный опыт»

Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев высказался о своей карьере в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

С 2015 по 2018 год он выступал в лиге за «Эдмонтон». Слепышев провел 102 матча в регулярках НХЛ и набрал 23 (10+13) очка.

— Как вы вспоминаете свой опыт игры в НХЛ? Вы не жалеете?

— Нет, я ни в коем случае не жалею, естественно жить в прошлом, анализировать, там, рано я уехал, не рано. Я побывал в отличном городе, встретил много людей, поиграл и с Макдэвидом и с Драйзайтлем.

Для меня это отличный опыт. Я вспоминаю только положительное. Естественно, сейчас уже прошло там порядка 10 лет. Конечно, понимаешь, в чем были ошибки, чего не хватило, но, опять же, это опыт, и все это приходит со временем.

— Главное, что изменили бы в подходе в то время?

— Ну, опять же, психологически стал более устойчивее, там все это воспринималось более болезненно: попал в состав, не попал, закрепился.

Сейчас это воспринимаешь нормально, проходишь свои какие-то неудачи более стабильно, возвращаешься быстрее. Я бы, наверное, отметил именно психологическую подготовку, — сказал Слепышев.