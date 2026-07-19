Бардаков об НХЛ: «Хочу вернуться. Эта лига заставляет каждый день становиться лучше, ты работаешь над собой и понимаешь, что ты крутой чувак. Поэтому контракт со СКА подписан на год»

— Если меня не обменяют, то, наверное, буду продлевать контракт с «Колорадо». Будем отталкиваться от ситуации. Никто ведь не знает, что будет через год. У «Колорадо» непростая платежная ведомость: нужно подписывать Кэйла Макара, потолок зарплат хоть и растет, но значительная часть этих денег уйдет именно туда. Возможно, появятся другие варианты.