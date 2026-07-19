Бардаков об НХЛ: «Хочу вернуться. Эта лига заставляет каждый день становиться лучше, ты работаешь над собой и понимаешь, что ты крутой чувак. Поэтому контракт со СКА подписан на год»

Прошлый сезон россиянин провел за «Колорадо», набрав 10 (1+9) очков в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ при 7:12 в среднем на льду.
— Контракт со СКА подписан всего на один сезон именно потому, что допускаешь возвращение в НХЛ?
— Сто процентов. Я хочу туда вернуться. Теперь я понимаю, как там все устроено. Эта лига заставляет каждый день становиться лучше. Ты постоянно работаешь над собой и понимаешь, что ты крутой чувак.
Поэтому контракт подписан на год. После сезона обязательно буду рассматривать варианты возвращения.
— Получается, возвращение в Россию обошлось тебе в круглую сумму. Все говорили, что ты мог подписать контракт примерно на два года и 80 миллионов, а в итоге подписал на 50. По сути, потерял большие деньги ради того, чтобы потом снова уехать без гарантий?
— Если меня не обменяют, то, наверное, буду продлевать контракт с «Колорадо». Будем отталкиваться от ситуации. Никто ведь не знает, что будет через год. У «Колорадо» непростая платежная ведомость: нужно подписывать Кэйла Макара, потолок зарплат хоть и растет, но значительная часть этих денег уйдет именно туда. Возможно, появятся другие варианты.
Да и никто не знает, как я проведу этот сезон. Может, в клубе посмотрят на меня уже по-другому и скажут: «Барди, пора дать тебе шанс». А может, меня обменяют, и другой клуб позвонит: «Захар, приезжай, мы тебя ждем», — сказал Бардаков.