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Коробкин о Ткачеве: «Володька — легенда, самый техничный игрок КХЛ на данный момент. Какие у него золотые руки, какая голова, склад ума, это просто космос какой-то»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин высказался о форварде команды Владимире Ткачеве.

Источник: Спортс‘’

— В этом сезоне пришел Владимир Ткачев. Ты против него много играл, как он тебе именно как игрок, как человек?

— Володька — это легенда. Я думаю, что это самый техничный, наверное, игрок на данный момент в Континентальной хоккейной лиге.

Какие у него золотые руки, какая голова, склад ума, это просто вообще космос какой-то. Человек классный, мы с ним давно познакомились, может, 8−10 лет назад на Матче звезд КХЛ. И агент у нас один, мы пересекались где-то.

Конечно, интересно наблюдать, как он тренируется, как обыгрывает людей, как он набирает столько очков. И при этом классный пацан, приятно с ним общаться, — сказал Коробкин.