Никита Щитов: «Овечкин в хорошей форме себя держит. Сейчас медицина шагнула вперед, есть витамины, тренеры по физподготовке, которые могут грамотно подготовить его к сезону»

"Вы видите, как в таком серьезном возрасте действуют футболисты на чемпионате мира? Вот посмотрите, например, на Месси, Роналду. Я думаю, что на первый план выйдет борьба с возрастом, физическая подготовка. Но Овечкин в хорошей форме себя держит, старается, тренируется.