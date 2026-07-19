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Никита Щитов: «Овечкин в хорошей форме себя держит. Сейчас медицина шагнула вперед, есть витамины, тренеры по физподготовке, которые могут грамотно подготовить его к сезону»

Бывший защитник клубов FONBET КХЛ Никита Щитов высказался о физической форме нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

2 июля 40-летний хоккеист заключил новый договор с клубом на год.

"Вы видите, как в таком серьезном возрасте действуют футболисты на чемпионате мира? Вот посмотрите, например, на Месси, Роналду. Я думаю, что на первый план выйдет борьба с возрастом, физическая подготовка. Но Овечкин в хорошей форме себя держит, старается, тренируется.

То есть, сейчас медицина шагнула вперед, есть и витамины, врачи, тренеры по физической подготовке, которые могут Овечкина грамотно подготовить к сезону", — сказал Щитов.

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