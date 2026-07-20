Барков, Рантанен, Ахо, Сарос — в составе Финляндии на Матч звезд-2027 по версии NHL.com

В мероприятии примут участие пять команд, которые будут соревноваться в круговом турнире 3 на 3: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная «Остального мира», состоящая из игроков из других стран (в том числе России). Каждая команда будет состоять из 11 игроков: девяти полевых и двух вратарей.
Авторы NHL.com попытались спрогнозировать состав команды Финляндии.
Полевые игроки: Себастьян Ахо («Каролина»), Александр Барков («Флорида»), Микаэль Гранлунд («Анахайм»), Миро Хейсканен («Даллас»), Роопе Хинтц («Даллас»), Арттури Лехконен («Колорадо»), Антон Лунделль («Флорида»), Ээту Луостаринен («Флорида») и Микко Рантанен («Даллас»).
Вратари: Юкко-Пекка Луукконен («Баффало»), Юсе Сарос («Нэшвилл»).