«Ак Барс» отказался обменять Евсеева в «Торпедо» на права на Меркулова (Артур Хайруллин)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее появилась информация о том, что «Ак Барс» хочет приобрести у «Торпедо» права на нападающего Георгия Меркулова. Сообщалось, что в нижегородском клубе хотят получить взамен защитника Никиту Евсеева и денежную компенсацию.
«По моей информации, “Ак Барс” отказался включать защитника Никиту Евсеева в сделку с “Торпедо” по приобретению прав на нападающего Георгия Меркулова», — написал Хайруллин.
Меркулов в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Провиденса» — фарм-клуба «Бостона». На счету 25-летнего форварда 61 (24+37) балл в 70 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
Евсеев в прошлом сезоне находился в аренде в «Амуре». У него 16 (4+12) баллов в 61 игре.