Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

«Ак Барс» отказался обменять Евсеева в «Торпедо» на права на Меркулова (Артур Хайруллин)

«Ак Барс» отказался включать защитника Никиту Евсеева в сделку с «Торпедо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее появилась информация о том, что «Ак Барс» хочет приобрести у «Торпедо» права на нападающего Георгия Меркулова. Сообщалось, что в нижегородском клубе хотят получить взамен защитника Никиту Евсеева и денежную компенсацию.

«По моей информации, “Ак Барс” отказался включать защитника Никиту Евсеева в сделку с “Торпедо” по приобретению прав на нападающего Георгия Меркулова», — написал Хайруллин.

Меркулов в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Провиденса» — фарм-клуба «Бостона». На счету 25-летнего форварда 61 (24+37) балл в 70 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

Евсеев в прошлом сезоне находился в аренде в «Амуре». У него 16 (4+12) баллов в 61 игре.