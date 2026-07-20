Бардаков о Маккинноне: «Меня перед поездкой им пугали, говорили, что он псих, неуравновешенный. Но теперь я понимаю, почему он такой. Он просто требует от себя и окружающих максимум»

При мне он никому ни разу не сказал ничего плохого. Да, на лавке мог вспылить — эмоции. Но это совершенно нормально. Но потом всегда подходил, разговаривал, если нужно — извинялся. В команде все понимали, что он делает это не специально, а с хорошими побуждениями. Если посмотреть на это правильно, то ничего плохого в этом нет.