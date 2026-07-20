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Бардаков о Маккинноне: «Меня перед поездкой им пугали, говорили, что он псих, неуравновешенный. Но теперь я понимаю, почему он такой. Он просто требует от себя и окружающих максимум»

Форвард СКА Захар Бардаков поделился мнением о нападающем «Колорадо» Нэтане Маккинноне.

Источник: Спортс‘’

Россиянин провел прошлый сезон в «Эвеланш».

— Что нового ты узнал о Нэйтане Маккинноне?

— Я понял одно: это человек, который хочет выигрывать любой ценой. Меня перед поездкой многие им пугали. Говорили, что он псих, неуравновешенный. Но теперь я понимаю, почему он такой. Он просто требует от себя и окружающих максимум.

При мне он никому ни разу не сказал ничего плохого. Да, на лавке мог вспылить — эмоции. Но это совершенно нормально. Но потом всегда подходил, разговаривал, если нужно — извинялся. В команде все понимали, что он делает это не специально, а с хорошими побуждениями. Если посмотреть на это правильно, то ничего плохого в этом нет.

На тренировках он постоянно подъезжал к молодым, что-то подсказывал, показывал упражнения. Практически как тренер.

Для ребят он настоящий ориентир, идеал хоккеиста. Даже смешная история была: однажды он вышел тренироваться с леворукой клюшкой. Уже на следующий день полкоманды экспериментировало — праворукие брали левые клюшки, леворукие — правые, — сказал Бардаков.