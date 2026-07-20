Коробкин о травме Силантьева: «Верю, что он выйдет на тот же уровень, еще лучше станет. Это мастерюга. Они с Ткачевым и Канцеровым офигенный хоккей показывали, тащили команду за собой»

А для команды, конечно, это сложилось тяжело очень. Потому что сразу начался кастинг в первое звено. Туда кого только не пробовали. Из-за этого все звенья, так скажем, немножечко перетряслись, сыгранность пропадала то одного звена, то второго, третьего, потому что пробовали разных игроков туда.