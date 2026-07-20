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Коробкин о травме Силантьева: «Верю, что он выйдет на тот же уровень, еще лучше станет. Это мастерюга. Они с Ткачевым и Канцеровым офигенный хоккей показывали, тащили команду за собой»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин высказался о травме форварда команды Дмитрия Силантьева.

Источник: Спортс‘’

24 февраля во втором периоде матча против «Северстали» Силантьев упал и влетел ногами в борт, его увезли с площадки на каталке. Позднее он перенес операцию на ноге и выбыл до конца сезона.

— Как ты это воспринимал и вообще как это было? Он рассказывал такие жуткие вещи, как его там сразу на скорую…

— Да, травма действительно жуткая, Димке только здоровья. Верю, что он выйдет на тот же уровень и будет еще лучше играть.

Не только на тот же уровень, а еще лучше станет. Сделает правильные выводы из этой травмы.

А для команды, конечно, это сложилось тяжело очень. Потому что сразу начался кастинг в первое звено. Туда кого только не пробовали. Из-за этого все звенья, так скажем, немножечко перетряслись, сыгранность пропадала то одного звена, то второго, третьего, потому что пробовали разных игроков туда.

Конечно, Димки не хватило. Это мастерюга. В связке вместе с Ткачевым и Канцеровым они офигенный хоккей показывали и тащили команду за собой, — сказал Коробкин.